Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Σημαντικές παρατυπίες εντοπίστηκαν στην Ηλεία, φέρνοντας τον νομό της Δυτικής Ελλάδας στο επίκεντρο των ελέγχων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το υπουργείο προχώρησε στην ανάκληση 3.000 αιτήσεων πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούν την Ηλεία, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες και πολλαπλές δηλώσεις για τα ίδια ακίνητα.

Η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews, αποκάλυψε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 20 άτομα διεκδίκησαν επιχορήγηση για το ίδιο σπίτι», υπογραμμίζοντας πως το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Ηλεία, η οποία συγκέντρωσε το ένα τρίτο των συνολικών αιτήσεων του προγράμματος. «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε “τι γίνεται εκεί πέρα;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός τόνισε ότι οι παρατυπίες εντοπίστηκαν εγκαίρως, πριν εκταμιευθούν τα κονδύλια, οπότε δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη. «Ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα. Το σύστημα είναι ψηφιακό, θυμάται και κρατά μνήμη για κάθε αίτηση. Έτσι, μπορούμε όχι μόνο να σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά και να τα ελέγχουμε ουσιαστικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το υπουργείο προχώρησε παράλληλα και σε 3.700 προεγκρίσεις αιτήσεων που κρίθηκαν έγκυρες, ενώ αναμένονται βελτιώσεις στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, το οποίο τρέχει παράλληλα. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, επίκεινται αλλαγές στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στο στεγαστικό πρόγραμμα.

Ήδη έχει απορροφηθεί το 62% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για περίπου 20.000 στεγαστικά δάνεια, ενώ –σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος– οι τιμές των ακινήτων που εντάσσονται στο «Σπίτι μου 2» παραμένουν σταθερές και κινούνται χαμηλότερα από τη μέση αγορά.

Η υπουργός εξήγησε πως το πρόγραμμα ενεργοποίησε την αγορά ανενεργών ακινήτων, καθώς «πολλά κλειστά σπίτια βγήκαν προς ενοικίαση λόγω της αυξημένης ζήτησης». Παράλληλα, τόνισε ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα ενταθούν, ειδικά στις περιοχές όπου παρουσιάστηκαν φαινόμενα κατάχρησης, όπως στην Ηλεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δημόσια κονδύλια καταλήγουν σε πραγματικούς δικαιούχους.

