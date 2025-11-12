Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Στο επίκεντρο των ελέγχων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας βρέθηκε η Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν οι περισσότερες παρατυπίες στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Από τις 3.000 αιτήσεις που ανακλήθηκαν πανελλαδικά, οι 1.200 προέρχονταν από τον νομό, με περιπτώσεις ατόμων που υπέβαλαν πολλαπλές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο.

Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” - Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12 Νοέ. 2025 12:12
Pelop News

Σημαντικές παρατυπίες εντοπίστηκαν στην Ηλεία, φέρνοντας τον νομό της Δυτικής Ελλάδας στο επίκεντρο των ελέγχων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το υπουργείο προχώρησε στην ανάκληση 3.000 αιτήσεων πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούν την Ηλεία, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες και πολλαπλές δηλώσεις για τα ίδια ακίνητα.

Η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews, αποκάλυψε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 20 άτομα διεκδίκησαν επιχορήγηση για το ίδιο σπίτι», υπογραμμίζοντας πως το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Ηλεία, η οποία συγκέντρωσε το ένα τρίτο των συνολικών αιτήσεων του προγράμματος. «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε “τι γίνεται εκεί πέρα;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός τόνισε ότι οι παρατυπίες εντοπίστηκαν εγκαίρως, πριν εκταμιευθούν τα κονδύλια, οπότε δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη. «Ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα. Το σύστημα είναι ψηφιακό, θυμάται και κρατά μνήμη για κάθε αίτηση. Έτσι, μπορούμε όχι μόνο να σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά και να τα ελέγχουμε ουσιαστικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το υπουργείο προχώρησε παράλληλα και σε 3.700 προεγκρίσεις αιτήσεων που κρίθηκαν έγκυρες, ενώ αναμένονται βελτιώσεις στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, το οποίο τρέχει παράλληλα. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, επίκεινται αλλαγές στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στο στεγαστικό πρόγραμμα.

Ήδη έχει απορροφηθεί το 62% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για περίπου 20.000 στεγαστικά δάνεια, ενώ –σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος– οι τιμές των ακινήτων που εντάσσονται στο «Σπίτι μου 2» παραμένουν σταθερές και κινούνται χαμηλότερα από τη μέση αγορά.

Η υπουργός εξήγησε πως το πρόγραμμα ενεργοποίησε την αγορά ανενεργών ακινήτων, καθώς «πολλά κλειστά σπίτια βγήκαν προς ενοικίαση λόγω της αυξημένης ζήτησης». Παράλληλα, τόνισε ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα ενταθούν, ειδικά στις περιοχές όπου παρουσιάστηκαν φαινόμενα κατάχρησης, όπως στην Ηλεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δημόσια κονδύλια καταλήγουν σε πραγματικούς δικαιούχους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
11:58 Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ
11:47 Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα, δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων ευλογιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ