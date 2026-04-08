Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές

Συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Ηλεία οδήγησε χθες στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις για σοβαρά αδικήματα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του νομού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνεργασία με την Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει:

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες, στην Ανδραβίδα, στο Λευκοχώρι και στη Γαστούνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο ενήλικοι ημεδαποί άνδρες και δυο ανήλικοι ηλικίας, 17 και 16 ετών, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ηλείας/Παράλληλης Έδρας Αμαλιάδας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



