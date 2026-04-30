Ηλεία: Έκλεψε 14 κυψέλες με μέλισσες στο Βαρθολομιό

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κυψελών μελισσών στο Βαρθολομιό προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ταυτοποιώντας έναν άνδρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ζωοκλοπή. Η υπόθεση αφορά δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και συνολική ζημιά 3.500 ευρώ.

Ηλεία: Έκλεψε 14 κυψέλες με μέλισσες στο Βαρθολομιό
30 Απρ. 2026 12:16
Pelop News

Μία υπόθεση κλοπής κυψελών μελισσών που απασχόλησε την τοπική αστυνομία στην Ηλεία εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με τις αρχές να προχωρούν στην ταυτοποίηση ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ζωοκλοπή.

Η υπόθεση αφορά κλοπές που καταγράφηκαν σε περιοχή του Βαρθολομιού και, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, αποδίδονται στον ίδιο κατηγορούμενο. Ειδικότερα, προέκυψε ότι τον Απρίλιο του 2023 αλλά και τον Μάρτιο του 2026 φέρεται να αφαίρεσε συνολικά 14 διώροφες κυψέλες μαζί με τον πληθυσμό των μελισσών τους.

Η συνολική αξία της ζημιάς που καταγγέλθηκε ανέρχεται στα 3.500 ευρώ, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε στην εξιχνίαση των περιστατικών και στην πλήρη ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλεξαν και αξιολόγησαν τα στοιχεία της υπόθεσης, καταλήγοντας στον σχηματισμό δικογραφίας, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ