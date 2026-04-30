Αιτωλικό: Ταυτοποιήθηκαν τρεις για τη διάρρηξη με λεία κοσμήματα 4.500 ευρώ

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων από οικία στο Αιτωλικό προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας τρεις άνδρες που κατηγορούνται για τη διάρρηξη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά διακεκριμένες κλοπές και θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

30 Απρ. 2026 12:12
Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων που είχε σημειωθεί σε σπίτι στην περιοχή του Αιτωλικού προχώρησαν οι αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών φερόμενων δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος τριών ανδρών, εκ των οποίων οι δύο είναι ημεδαποί και ο ένας αλλοδαπός. Τα πλήρη στοιχεία τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Η κλοπή είχε διαπραχθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, όταν οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν την οικία ενός άνδρα σε περιοχή του Αιτωλικού και να αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ακολούθησε μεθοδική και εκτεταμένη έρευνα από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού. Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της διάρρηξης και στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

