Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ

Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν χθες σε Πύργο και Βάρδα, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση και σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
13 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικές δυνάμεις στην Ηλεία, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σε Πύργο και Βάρδα.

Στην πρώτη περίπτωση, στον Πύργος, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σάμου. Σύμφωνα με την απόφαση, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της απάτης.

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Βάρδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού. Εκεί, αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, παρότι του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησης, λόγω προηγούμενων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
11:17 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα
11:16 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ