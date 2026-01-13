Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικές δυνάμεις στην Ηλεία, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σε Πύργο και Βάρδα.

Στην πρώτη περίπτωση, στον Πύργος, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σάμου. Σύμφωνα με την απόφαση, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της απάτης.

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Βάρδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού. Εκεί, αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, παρότι του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησης, λόγω προηγούμενων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

