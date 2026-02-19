Ηλεκτρονική τιμολόγηση: «Βαριές καμπάνες» έως 2.500 ευρώ, οι προθεσμίες

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς η ΑΑΔΕ επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα για κάθε παράβαση. Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, η μη συμμόρφωση θεωρείται μη έκδοση τιμολογίου, με κυρώσεις που κλιμακώνονται έως 2.500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Προθεσμίες εφαρμογής

Μεγάλες επιχειρήσεις : Υποχρεωτική έναρξη από 3 Μαΐου 2026 (μετά την παράταση). Περίοδος χάριτος από 2 Μαρτίου έως 3 Μαΐου 2026 , κατά την οποία επιτρέπεται παράλληλη χρήση ERP ή ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ.

: Υποχρεωτική έναρξη από (μετά την παράταση). Περίοδος χάριτος από , κατά την οποία επιτρέπεται παράλληλη χρήση ERP ή ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ. Υπόλοιπες επιχειρήσεις: Υποχρεωτική εφαρμογή από 1 Οκτωβρίου 2026, με περίοδο χάριτος προσαρμογής έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, τα τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης είτε μέσω της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ. Χειρόγραφη έκδοση ή χρήση άλλων τεχνικών μέσων (πλην εξαιρετικής περίπτωσης διακοπής ρεύματος/διαδικτύου) επισύρει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Πρόστιμα ανά κατηγορία Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα (απλογραφικό/διπλογραφικό) και την ύπαρξη ΦΠΑ:

Χωρίς ΦΠΑ : 500 € (απλογραφικά) / 1.000 € (διπλογραφικά) ανά έλεγχο για μη έκδοση ή ανακριβή στοιχεία. 2.500 € για μη υποβολή ή ανακριβή στοιχεία υποχρεώσεων.

: Με ΦΠΑ : 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε (ελάχιστο 250 € απλογραφικά / 500 € διπλογραφικά). Υποτροπή: 100% επί του ΦΠΑ (ελάχιστο 500 € / 1.000 €). Νέα υποτροπή: 200% επί του ΦΠΑ (ελάχιστο 1.000 € / 2.000 €). Τρίτη υποτροπή: Τετραπλασιασμός (ελάχιστο 1.000 € / 2.000 €).

:

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες τώρα

Επιλογή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή χρήση timologio.aade.gr.

Διασύνδεση με ERP (εάν υπάρχει) ή προσαρμογή διαδικασιών.

Έλεγχος συμμόρφωσης πριν την υποχρεωτική ημερομηνία για αποφυγή προστίμων.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί υποχρέωση για όλες τις οντότητες που εκδίδουν τιμολόγια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, με στόχο τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την επιτάχυνση των συναλλαγών.

