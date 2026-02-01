Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποιες είναι οι κρίσιμες προθεσμίες
Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ το φορολογικό έτος 2023 υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026, οπότε η υποχρέωση θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κύκλο εργασιών.
Στόχος του νέου συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και η συνολική αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα βασικά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Η καθολική εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:
-
Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
-
Διευκόλυνση των δηλωτικών υποχρεώσεων, μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ και εντύπου Ε3.
-
Μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις (έκδοση, αποστολή, αποθήκευση τιμολογίων, περιορισμός λαθών και απωλειών).
-
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο οποίος:
-
εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο,
-
το διαβιβάζει στον εκδότη και στον παραλήπτη,
-
και το αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο στο myDATA της ΑΑΔΕ.
Η α΄ φάση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλό τζίρο.
Οι βασικές προθεσμίες
-
Έως 2 Φεβρουαρίου:
Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
-
Έως 12 Φεβρουαρίου:
Υποβολή στο myDATA της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», είτε από τον Πάροχο είτε από την ίδια την επιχείρηση (εφόσον χρησιμοποιεί τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ).
-
Έως 31 Μαρτίου:
Μεταβατική περίοδος παράλληλης λειτουργίας παλαιών και νέων συστημάτων.
-
Από 1η Απριλίου 2026:
Κατάργηση των «παραδοσιακών» συστημάτων και πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Η κρίσιμη προθεσμία της 12ης Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1112/2025, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει τη δήλωση έναρξης εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιχείρηση ενημερώνεται μέσω e-Κοινοποιήσεων και αν δεν αντιδράσει εντός δεκαημέρου, η δήλωση θεωρείται αυτομάτως αποδεκτή.
Στην πράξη, για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η προθεσμία αυτή λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ:
-
Από τις 38.000 επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ενταχθούν,
-
μόλις 19.961 (53%) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.
-
Περίπου 18.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει ή υποβάλει τη σχετική δήλωση, ενώ
-
3.300 επιχειρήσεις, παρότι χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές timologio/myDATAapp, δεν έχουν προβεί στη δήλωση.
Βαριά πρόστιμα για μη συμμόρφωση
Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει ξεκινήσει ήδη την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από τις 13 Φεβρουαρίου, τιμολόγια που εκδίδονται εκτός παρόχου ή εκτός των επίσημων εφαρμογών της ΑΑΔΕ ενδέχεται να θεωρούνται μη νόμιμα.
Η μη νόμιμη έκδοση ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού, γεγονός που επισύρει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ ανά παραστατικό, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο συναλλαγών.
Β΄ φάση από 1η Οκτωβρίου 2026 με κίνητρα
Η β΄ φάση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026 και αφορά τις επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Για όσους ενταχθούν πρόωρα, προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα:
-
100% προσαυξημένη απόσβεση για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού,
-
100% προσαύξηση δαπάνης για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο,
δηλαδή συνολική έκπτωση δαπανών έως 200%.
