Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποιες είναι οι κρίσιμες προθεσμίες

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ το φορολογικό έτος 2023 υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026, οπότε η υποχρέωση θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κύκλο εργασιών.

Στόχος του νέου συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και η συνολική αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τα βασικά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η καθολική εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Διευκόλυνση των δηλωτικών υποχρεώσεων , μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ και εντύπου Ε3.

Μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις (έκδοση, αποστολή, αποθήκευση τιμολογίων, περιορισμός λαθών και απωλειών).

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο οποίος:

εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο,

το διαβιβάζει στον εκδότη και στον παραλήπτη,

και το αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο στο myDATA της ΑΑΔΕ.

Η α΄ φάση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλό τζίρο.

Οι βασικές προθεσμίες

Έως 2 Φεβρουαρίου :

Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Έως 12 Φεβρουαρίου :

Υποβολή στο myDATA της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» , είτε από τον Πάροχο είτε από την ίδια την επιχείρηση (εφόσον χρησιμοποιεί τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ).

Έως 31 Μαρτίου :

Μεταβατική περίοδος παράλληλης λειτουργίας παλαιών και νέων συστημάτων.

Από 1η Απριλίου 2026:

Κατάργηση των «παραδοσιακών» συστημάτων και πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η κρίσιμη προθεσμία της 12ης Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1112/2025, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει τη δήλωση έναρξης εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιχείρηση ενημερώνεται μέσω e-Κοινοποιήσεων και αν δεν αντιδράσει εντός δεκαημέρου, η δήλωση θεωρείται αυτομάτως αποδεκτή.

Στην πράξη, για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η προθεσμία αυτή λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Από τις 38.000 επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ενταχθούν,

μόλις 19.961 (53%) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Περίπου 18.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει ή υποβάλει τη σχετική δήλωση, ενώ

3.300 επιχειρήσεις, παρότι χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές timologio/myDATAapp, δεν έχουν προβεί στη δήλωση.

Βαριά πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει ξεκινήσει ήδη την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από τις 13 Φεβρουαρίου, τιμολόγια που εκδίδονται εκτός παρόχου ή εκτός των επίσημων εφαρμογών της ΑΑΔΕ ενδέχεται να θεωρούνται μη νόμιμα.

Η μη νόμιμη έκδοση ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού, γεγονός που επισύρει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ ανά παραστατικό, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Β΄ φάση από 1η Οκτωβρίου 2026 με κίνητρα

Η β΄ φάση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026 και αφορά τις επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Για όσους ενταχθούν πρόωρα, προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα:

100% προσαυξημένη απόσβεση για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού,

100% προσαύξηση δαπάνης για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο,

δηλαδή συνολική έκπτωση δαπανών έως 200%.

