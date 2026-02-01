Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποιες είναι οι κρίσιμες προθεσμίες

Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026, οπότε η υποχρέωση θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κύκλο εργασιών.

01 Φεβ. 2026 10:01
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ το φορολογικό έτος 2023 υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Στόχος του νέου συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και η συνολική αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τα βασικά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η καθολική εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

  • Διευκόλυνση των δηλωτικών υποχρεώσεων, μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ και εντύπου Ε3.

  • Μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις (έκδοση, αποστολή, αποθήκευση τιμολογίων, περιορισμός λαθών και απωλειών).

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο οποίος:

  • εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο,

  • το διαβιβάζει στον εκδότη και στον παραλήπτη,

  • και το αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο στο myDATA της ΑΑΔΕ.

Η α΄ φάση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλό τζίρο.

Οι βασικές προθεσμίες

  • Έως 2 Φεβρουαρίου:
    Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

  • Έως 12 Φεβρουαρίου:
    Υποβολή στο myDATA της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», είτε από τον Πάροχο είτε από την ίδια την επιχείρηση (εφόσον χρησιμοποιεί τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ).

  • Έως 31 Μαρτίου:
    Μεταβατική περίοδος παράλληλης λειτουργίας παλαιών και νέων συστημάτων.

  • Από 1η Απριλίου 2026:
    Κατάργηση των «παραδοσιακών» συστημάτων και πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η κρίσιμη προθεσμία της 12ης Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1112/2025, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει τη δήλωση έναρξης εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιχείρηση ενημερώνεται μέσω e-Κοινοποιήσεων και αν δεν αντιδράσει εντός δεκαημέρου, η δήλωση θεωρείται αυτομάτως αποδεκτή.

Στην πράξη, για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η προθεσμία αυτή λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ:

  • Από τις 38.000 επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ενταχθούν,

  • μόλις 19.961 (53%) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

  • Περίπου 18.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει ή υποβάλει τη σχετική δήλωση, ενώ

  • 3.300 επιχειρήσεις, παρότι χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές timologio/myDATAapp, δεν έχουν προβεί στη δήλωση.

Βαριά πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει ξεκινήσει ήδη την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από τις 13 Φεβρουαρίου, τιμολόγια που εκδίδονται εκτός παρόχου ή εκτός των επίσημων εφαρμογών της ΑΑΔΕ ενδέχεται να θεωρούνται μη νόμιμα.

Η μη νόμιμη έκδοση ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού, γεγονός που επισύρει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ ανά παραστατικό, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Β΄ φάση από 1η Οκτωβρίου 2026 με κίνητρα

Η β΄ φάση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026 και αφορά τις επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Για όσους ενταχθούν πρόωρα, προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα:

  • 100% προσαυξημένη απόσβεση για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού,

  • 100% προσαύξηση δαπάνης για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο,
    δηλαδή συνολική έκπτωση δαπανών έως 200%.

