Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, παραβάσεις και σε τέλη κυκλοφορίας, σε ποιους έφτασαν ραβασάκια

Εκτεταμένη παραβάσεις και σημαντικές παρατυπίες στη φορολογία οχημάτων έφερε στο φως ο πρώτος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου 2025. Χιλιάδες οχήματα εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν είτε ανασφάλιστα είτε με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με το πρόβλημα να εντοπίζεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συστηματική μη συμμόρφωση σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης και εμπορίας μεταχειρισμένων καταγράφηκαν με σημαντικά κενά στην ασφαλιστική κάλυψη και την καταβολή των τελών. Χαρακτηριστικά, μία μόνο επιχείρηση ενοικίασης διαπιστώθηκε να έχει πάνω από 300 οχήματα χωρίς ασφάλεια και με οφειλόμενα τέλη, ενώ σε άλλη ο αριθμός των παραβάσεων ξεπέρασε τα 200. Δεκάδες άλλες εταιρείες εμφάνισαν 50 έως 100 παραβάσεις η καθεμία.

Προθεσμία και αυστηρές ποινές

Συνολικά, απεστάλησαν 218.772 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με περισσότερους από 80.000 παραλήπτες να ενημερώνονται παράλληλα μέσω της πλατφόρμας Oximata.gov.gr, SMS και email.

Η προθεσμία για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων λήγει τέλη Οκτωβρίου. Όσοι ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν εγκαίρως, κινδυνεύουν με:

Πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ ανά όχημα, ποσό που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Καταλογισμό των οφειλόμενων τελών μαζί με προσαυξήσεις που φτάνουν έως το 100%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν 150 αιτήματα διευκρίνισης, κυρίως λόγω σφαλμάτων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ή εκκρεμών μεταβιβάσεων.

Νέο πλαίσιο ελέγχων από το 2026

Οι έλεγχοι καλύπτουν αναδρομικά την περίοδο από το τέλος του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας. Ο δεύτερος κύκλος διασταυρώσεων θα εστιάσει σε όσα οχήματα παραμείνουν ανασφάλιστα και σε όσους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη του 2025.

Για την πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου, από το 2026 τίθεται σε ισχύ νέο πλαίσιο που προβλέπει δύο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ετησίως (1η Μαρτίου και 1η Αυγούστου). Αυτές θα καλύπτουν, εκτός των ανασφάλιστων και των οφειλόμενων τελών, και οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ ή δηλωμένα ψευδώς σε ακινησία, ενισχύοντας την εισπρακτική αποτελεσματικότητα του Δημοσίου.

