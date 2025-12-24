Ιλίσια: Αγωνία για 44χρονο συντηρητή ασανσέρ, κρίσιμη η κατάστασή του

Ο 44χρονος συντηρητής ασανσέρ που νοσηλεύεται διασωληνωμένος, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε ανελκυστήρα, σε σούπερ μάρκετ, στα Ιλίσια, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη 23/12 το μεσημέρι, όταν ο 44χρονος εγκλωβίστηκε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ανελκυστήρα, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ δύο ορόφων.

Ειδικότερα, σε σούπερ μάρκετ δύο ορόφων στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια, το ασανσέρ σταμάτησε μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. Ο συντηρητής κλήθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης και ανέβηκε στον θάλαμο προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 24/12/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν είχε διακοπεί το ρεύμα και κάποιος κάλεσε τον ανελκυστήρα να κινηθεί προς τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εγκλωβιστεί ανάμεσα στον θάλαμο και το δάπεδο του ορόφου. Οι κραυγές του προκάλεσαν αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, ενώ άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

