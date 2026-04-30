Ημερίδα στην Πάτρα για την υποστελέχωση του ΕΦΚΑ και τις επιπτώσεις στην εισπραξιμότητα

Η χρόνια υποστελέχωση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ έρχεται στο επίκεντρο ημερίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 13:00, στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, στην οδό Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου αναφέρει:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας & Ζακύνθου διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Η υποστελέχωση του ΚΕΑΟ, των ΠΕΚΑ και των πρώην Τμημάτων Οικοδομών: Επιπτώσεις στη λειτουργία και την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ».

Η χρόνια υποστελέχωση των υπηρεσιών είσπραξης και ελέγχου:

 Καθυστερεί τους ελέγχους.

 Μειώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

 Επιβαρύνει τους συνεπείς ασφαλισμένους.

 Δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Στην ημερίδα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές Αχαΐας, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής (Τεχνικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Δικηγορικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος κ.ά.).

Στόχος μας δεν είναι απλώς η καταγραφή των προβλημάτων, αλλά η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για:

 Την άμεση ενίσχυση με προσωπικό του ΚΕΑΟ, των ΠΕΚΑ και συνολικά των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

 Τη θεσμική θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ.

 Τη στήριξη των εργαζομένων του ΕΦΚΑ.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να συμβάλουν στη συζήτηση.

