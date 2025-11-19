Ημερίδα των Αλκοολικών Ανωνύμων Πάτρας για τα 90 χρόνια του παγκόσμιου κινήματος – «Ελευθερία από τα δεσμά»

Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας, με το μήνυμα «Ελευθερία από τα δεσμά» και με τη συμμετοχή των οικογενειακών ομάδων Αλ-Ανών και των ομάδων Αλατην (ανήλικα παιδιά αλκοολικών), διοργανώνουν μια σημαντική ημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων λειτουργίας των ΑΑ σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 14:00, στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα).

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το πρόγραμμα των Αλκοολικών Ανωνύμων, να ακούσουν βιώματα ανθρώπων που κατάφεραν να απεξαρτηθούν από το αλκοόλ και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα των ΑΑ στηρίζει όσους αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια.

«Σας προσκαλούμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα που πήραμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τη λύση που βρήκαμε για να ξεφύγουμε από τον ενεργό εθισμό», αναφέρουν τα μέλη των ΑΑ Πάτρας, υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση είναι ανοιχτή τόσο σε όσους πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, όσο και σε συγγενείς ή φίλους που επηρεάζονται από την εξάρτηση ενός δικού τους ανθρώπου. Παράλληλα, όσοι επιθυμούν μπορούν απλώς να παρακολουθήσουν την ημερίδα για να ενημερωθούν συνολικά για τον αλκοολισμό.

Το κίνημα των Αλκοολικών Ανωνύμων ξεκίνησε το 1935 από δύο ανθρώπους που είχαν κοινό στόχο: να παραμείνουν «καθαροί» μοιράζοντας ο ένας στον άλλον την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους. Αυτή η προσωπική ανακάλυψη εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης, με τις πρώτες ομάδες να δημιουργούνται στις ΗΠΑ και στη συνέχεια να εξαπλώνονται διεθνώς.

Σήμερα, λειτουργούν 118.000 ομάδες σε 180 χώρες, με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να αναρρώνουν μέσα από το πρόγραμμα των 12 Βημάτων. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σταθερά, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στους ΑΑ αναζητώντας βοήθεια και στήριξη.

Στην Ελλάδα, οι πρώτες ομάδες δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50, αρχικά μέσα στις αμερικανικές βάσεις, κυρίως για στρατιωτικούς. Από τότε, οι ΑΑ έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και στη χώρα μας, προσφέροντας ένα σταθερό δίκτυο υποστήριξης σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ και επιθυμούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Η ημερίδα της Πάτρας αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και ένα μήνυμα ότι η αντιμετώπιση του αλκοολισμού είναι δυνατή — με βοήθεια, κοινότητα και αμοιβαία στήριξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



