«Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα», οι ισχυρισμοί της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Μαρτυρίες συγγενών, γνωστών και γειτόνων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τις στρατηγικές κινήσεις της γυναίκας μέχρι να φτάσει στον τελικό σκοπό της

27 Σεπ. 2025 20:07
Όπως φαίνεται δεν έχει τέλος το θρίλερ με την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ που παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και τα αναπηρικά επιδόματα της ηλικιωμένης.

Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο

Πολλά είναι τα ερωτήματα γύρω από το πώς και πότε πέθανε η 91χρονη, καθώς και το με ποιον τρόπο κατάφερε η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ να την θάψει στον «αυτοσχέδιο» τάφο που έσκαψε – μόνη της ή και υποβοηθούμενη όπως είπε – στην αυλή του σπιτιού τους στο Κλειδί Βοιωτίας.

Μαρτυρίες συγγενών, γνωστών και γειτόνων της 62χρονης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τις στρατηγικές κινήσεις της γυναίκας μέχρι να φτάσει στον τελικό σκοπό της.

«Ήταν μια χαρά η κοπέλα. Δεν ξέρω πως έγινε τώρα, πώς κατάντησε έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, νορμάλ, γλυκομίλητη. Τι να σου πω… Κι εγώ που την βλέπω στην τηλεόραση δεν την αναγνωρίζω. Δεν ξέρουμε ρε παιδί μου. Είχε προβλήματα ψυχολογικά η κοπέλα. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο καλή κοπέλα και να φτάσει εκεί», είπε εξάδελφός της.

Και πρόσθεσε: «Δεν έβαζε κανέναν μέσα. Ειδικά από την περίοδο του κορωνοϊού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, ρωτάγαν και τους έλεγε: ‘’την έχω πάει στο νοσοκομείο, σε κάποια δομή’’».

«Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου»

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η 62χρονη, δηλώνοντας ότι νιώθει ντροπή και πως θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε παράνομα.

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο.

Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι», είπε η 62χρονη.

«Είχε χάσει τον αδερφό της»

Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού είχαν να δουν την 91χρονη εδώ και 4 χρόνια, ενώ δεν είχαν μπει ποτέ στο σπίτι της 62χρονης.

Άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον της 62χρονης αποκάλυψε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ότι ο αδερφός της είχε σκοτωθεί σε νεαρή ηλικία, κάτι που όπως λέει, την επηρέασε ψυχολογικά.

«Την είχαν και λίγο παραχαϊδεμένη γιατί είχαν μόνο αυτό το κορίτσι που τους είχε απομείνει. Πόσο χρονών ήταν όταν σκοτώθηκε ο Γιωργάκης; Δεν θυμάμαι. Πήρε το τρακτέρ και είπε του πατέρα του να πάρω το τρακτέρ θα πάω να οργώσω τις ελιές. Και του είπε ο πατέρας του “πήγαινε”. Περίμεναν, νύχτωσε και το βρήκαν το παιδί. Η (62χρονη) να ήταν τότε 20. Ήταν 17 ο Γιωργάκης. Και μετά που σκοτώθηκε ο αδερφός της, πηγαίναμε», ανέφερε.

Όσο η έρευνα προχωρά τόσο τα στοιχεία θέλουν το θάνατο της ηλικιωμένης να συνέβη πριν από το 2023, σε αντίθεση με τα λεγόμενα της κόρης της. Η 62χρονη, συγκεκριμένα έχει δηλώσει ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο γιος της και άλλοι συγγενείς έχουν αναφέρει ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη από το 2021.

«Κάτι επίσημο δεν υπάρχει για να σας πω, πέραν δηλαδή της δίωξης που υπάρχει για την ψευδή κατάθεση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει καλέσει η εισαγγελία για να δώσουμε εξηγήσεις στα πλαίσια της προκαταρκτικής για άλλο αδίκημα», είπε ο Νίκος Γεωργούσης, δικηγόρος της 62χρονης.

Μυστήριο με τον συνεργό της 62χρονης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές έχουν διαπιστώσει πως ο άνθρωπος που υπέδειξε η 62χρονη στην κατάθεσή της ως βοηθό στο να σκάψουν μαζί τον λάκκο, δεν υπάρχει. Ωστόσο, ερευνάται το ενδεχόμενο να τη βοήθησε κάποιο άλλο άτομο από το κοντινό της περιβάλλον.

Η μελέτη της σορού της ηλικιωμένης αναμένεται από μέρα σε μέρα. Μάλιστα, οι Αρχές εκτιμούν πως τα οστά που βρέθηκαν δεν συμπίπτουν με τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης που δήλωσε η κόρη της.

Μέχρι τότε, η 62χρονη κατηγορούμενη θα παραμένει υπό περιοριστικούς όρους.
