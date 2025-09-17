Ινδία: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιμαλάια, τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων.

Ινδία: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιμαλάια, τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι
17 Σεπ. 2025 10:31
Pelop News

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν το κρατίδιο Ουτάρακαντ, στα Ιμαλάια, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και λασπόνερα που κατέκλυσαν την πόλη Σαχαστραντχάρα στην περιοχή Ντεχραντούν, με καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες. Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί δείχνει πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, ενώ πολλοί είδαν τα καταστήματά τους να παρασύρονται από τα νερά.

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε κάτοικος στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, προσθέτοντας ότι επτά καταστήματα σε μια τοπική αγορά έχουν εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρχουν ίχνη τους.

Χθες, οι αρχές ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, σύμφωνα με την Indian Express.

Το Ουτάρακαντ είναι γνωστό για τις συχνές πλημμύρες και κατολισθήσεις, φαινόμενα που ειδικοί συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Τον Αύγουστο, πλημμύρες και κύματα λάσπης είχαν πλήξει το χωριό Νταράλι, αφήνοντας 60 ανθρώπους αγνοούμενους, υπογραμμίζοντας την επαναλαμβανόμενη επικινδυνότητα της περιοχής.
