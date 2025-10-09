Ινδία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της παρασκευάστριας εταιρείας σιροπιού για τον βήχα που συνδέεται με τους θανάτους 17 παιδιών

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σ. Ρανγκανάθαν, ιδιοκτήτης της εταιρείας που εδρεύει στο κρατίδιο της νότιας Ινδίας Ταμίλ Νάντου και παρασκεύασε το σιρόπι, συνελήφθη την Τετάρτη στη Χεννάι και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο

09 Οκτ. 2025 15:50
Η ινδική αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της Sresan Pharma, της εταιρείας που παρασκευάζει το σιρόπι για το βήχα και συνδέεται με τον θάνατο τουλάχιστον 17 παιδιών, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Τα παιδιά, όλα κάτω από πέντε ετών, έχασαν τη ζωή τους τον τελευταίο μήνα μετά την κατανάλωση σιροπιού για το βήχα που περιείχε την τοξική ουσία διαιθυλενογλυκόλη (Σ.τ.Σ: μια ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) σε ποσότητες σχεδόν 500 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι θάνατοι συνδέονται με το σιρόπι ‘Coldrif’ της Sresan Pharma, το οποίο έχει απαγορευτεί σε διάφορες περιοχές της Ινδίας μετά από έλεγχο που επιβεβαίωσε την παρουσία της τοξικής ουσίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φαρμακοβιομηχανίες της Ινδίας πρέπει να ελέγχουν κάθε παρτίδα πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος.

Οι εξαγωγές σιροπιού για το βήχα απαιτούν επιπλέον σειρά ελέγχων σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση μετά τον θάνατο πάνω από 10 παιδιών στη Γκάμπια, το Ουζμπεκιστάν και το Καμερούν που συνδέθηκαν με ινδικά σιρόπια το 2023.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επίσης δηλώσει ότι η πρόσφατη υπόθεση αναδεικνύει ένα «κενό» στην εποπτεία των φαρμάκων που πωλούνται στην Ινδία και προειδοποίησε ότι ορισμένες εξαγωγές ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί ανεπίσημα.
