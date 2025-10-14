Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν

Οι επιβάτες προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το όχημα μετά την εμφάνιση καπνού. Δύο παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
14 Οκτ. 2025 22:03
Pelop News

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κρατίδιο Ρατζαστάν, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NDTV, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Τζαϊσάλμερ – Τζοντπούρ και μετέφερε 57 επιβάτες, όταν εμφανίστηκε καπνός στο πίσω μέρος του οχήματος. Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, αλλά οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα, καλύπτοντας ολόκληρο το όχημα μέσα σε δευτερόλεπτα. Η αστυνομία εκτιμά ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Μεταξύ των τραυματιών, 15 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, με κάποιους να φέρουν εγκαύματα σε έως και 70% του σώματός τους.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη λύπη του για το δυστύχημα και ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων με 200.000 ρουπίες (περίπου 2.200 ευρώ) και τους τραυματίες με 50.000 ρουπίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time
22:21 Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη
22:10 Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους
22:03 Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
21:48 Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
21:40 Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται
21:33 Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
21:27 Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
21:18 Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού
21:09 Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»
21:00 Κρίσιμες ώρες για την Elite: Πιθανό τέλος μιας ακόμα ιστορικής βιομηχανίας
20:50 Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης
20:42 Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
20:36 Τραμπ: «Η δουλειά δεν τελείωσε» – Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα
20:27 ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» – Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
20:13 «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ