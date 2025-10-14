Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κρατίδιο Ρατζαστάν, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NDTV, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Τζαϊσάλμερ – Τζοντπούρ και μετέφερε 57 επιβάτες, όταν εμφανίστηκε καπνός στο πίσω μέρος του οχήματος. Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, αλλά οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα, καλύπτοντας ολόκληρο το όχημα μέσα σε δευτερόλεπτα. Η αστυνομία εκτιμά ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Μεταξύ των τραυματιών, 15 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, με κάποιους να φέρουν εγκαύματα σε έως και 70% του σώματός τους.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη λύπη του για το δυστύχημα και ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων με 200.000 ρουπίες (περίπου 2.200 ευρώ) και τους τραυματίες με 50.000 ρουπίες.

