Ινδονησία: 54 νεκροί από την κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ιάβα, συνεχίζονται οι έρευνες

Σε τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ινδονησία, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει φτάσει στους 54, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα Δευτέρα.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, αναζητώντας τουλάχιστον 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι στο Σιντοαρτζό, κοντά στη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas), Γιούντι Μπραμάντιο, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 54 σοροί» και εξέφρασε την ελπίδα οι επιχειρήσεις να ολοκληρωθούν μέσα στη μέρα, ώστε να παραδοθούν τα θύματα στις οικογένειές τους.

Το πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, την ώρα που σπουδαστές συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή προσευχή. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα στην Ινδονησία για το 2025, σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB), Μπούντι Ιραουάν.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο αρχιπέλαγος συνήθως διαρκούν έως και μία εβδομάδα, ωστόσο ενδέχεται να παραταθούν εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να εντοπιστούν κι άλλα θύματα. Μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» των 72 ωρών, οι οικογένειες των αγνοουμένων συναίνεσαν στη χρήση βαρέων μηχανημάτων για την απομάκρυνση των ερειπίων.

Οι Αρχές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης, καθώς το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι εργασίες δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους οικοδομικούς κανονισμούς.

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αίθουσα προσευχής στη δυτική Ιάβα.

