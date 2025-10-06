Ινδονησία: 54 νεκροί από την κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ιάβα, συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες για 13 αγνοούμενους.Οι αρχές ερευνούν αν οι εργασίες ανακαίνισης παραβίασαν τους οικοδομικούς κανόνες

Ινδονησία: 54 νεκροί από την κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ιάβα, συνεχίζονται οι έρευνες
06 Οκτ. 2025 8:06
Pelop News

Σε τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ινδονησία, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει φτάσει στους 54, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα Δευτέρα.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, αναζητώντας τουλάχιστον 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι στο Σιντοαρτζό, κοντά στη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas), Γιούντι Μπραμάντιο, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 54 σοροί» και εξέφρασε την ελπίδα οι επιχειρήσεις να ολοκληρωθούν μέσα στη μέρα, ώστε να παραδοθούν τα θύματα στις οικογένειές τους.

Το πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, την ώρα που σπουδαστές συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή προσευχή. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα στην Ινδονησία για το 2025, σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB), Μπούντι Ιραουάν.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο αρχιπέλαγος συνήθως διαρκούν έως και μία εβδομάδα, ωστόσο ενδέχεται να παραταθούν εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να εντοπιστούν κι άλλα θύματα. Μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» των 72 ωρών, οι οικογένειες των αγνοουμένων συναίνεσαν στη χρήση βαρέων μηχανημάτων για την απομάκρυνση των ερειπίων.

Οι Αρχές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης, καθώς το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι εργασίες δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους οικοδομικούς κανονισμούς.

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αίθουσα προσευχής στη δυτική Ιάβα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ