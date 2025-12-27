Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε σφοδρή κακοκαιρία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες διάσωσης στα ανοιχτά της Ινδονησία, μετά τη βύθιση μικρού πλοιαρίου που μετέφερε 11 άτομα, με αποτέλεσμα να αγνοείται μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές και πληροφορίες που μετέδωσε το ινδονησιακό πρακτορείο Antara, το ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν το πλοιάριο ανατράπηκε λόγω ισχυρής κακοκαιρίας, με τα κύματα να φτάνουν τα τρία μέτρα.

Οι υπόλοιποι επτά επιβαίνοντες –δύο Ισπανοί τουρίστες, τέσσερα μέλη του πληρώματος και ένας ξεναγός– διασώθηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό της περιοχής. Όπως ανέφεραν οι λιμενικές Αρχές, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραναν από την πρώτη στιγμή το έργο των σωστικών συνεργείων.

Ινδονησιακές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή, ενώ, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για τον εντοπισμό της αγνοούμενης οικογένειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των αγνοουμένων ή για το εάν εντοπίστηκαν ίχνη τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε θαλάσσιες διαδρομές που θα μπορούσαν να έχουν παρασυρθεί από τα ισχυρά ρεύματα.

