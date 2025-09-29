Ινδονησία: Οργισμένες αντιδράσεις για τα 6.000 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης από σχολικά γεύματα

Αμετανότητος είναι ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο οποίος εξακολουθεί να υπερασπίζεται το φιλόδοξο σχέδιό του να προσφέρει δωρεάν γεύματα για μαθητές, από τα οποία προκλήθηκαν περίπου 6.000 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης, λέγοντας ότι το ποσοστό εκείνων που ασθένησαν ήταν μικρό και ότι το πρόγραμμα προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματά του.

Τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης σε μαθητές στην στην Ινδονησία έχουν προκαλέσει τη λαϊκή οργή, με τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν πλάνα με παιδιά που δέχονται τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομειακές κλίνες.

Τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει έκκληση για την αναστολή του προγράμματος.

Η πρωτοβουλία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει και την προσφορά δωρεάν γευμάτων σε εγκύους, επεκτάθηκε γρήγορα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο και σήμερα περιλαμβάνει περίπου 30 εκατομμύρια δικαιούχους.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς έχει στόχο να φθάσει τα 83 εκατομμύρια.

«Πράγματι, υπήρξαν ατέλειες, κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης. Μετρήσαμε όλα τα γεύματα που προσφέρθηκαν. Οι παρεκκλίσεις, οι ελλείψεις ή τα σφάλματα αναλογούν στο 0,00017%», είπε ο πρόεδρος σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση.

Έχουν σημειωθεί περίπου 70 διαφορετικά περιστατικά. Δύο τρίτα από τους 6.000 ανθρώπους που επηρεάστηκαν αφορούν περιστατικά από τον Αύγουστο κι έπειτα.

Σύμφωνα με τον Πραμπόβο, το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αποτρέψει τη στασιμότητα ανάπτυξης στα παιδιά, έχει βελτιώσει τη διατροφή πολλών παιδιών, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας κι έχει δώσει ευκαιρίες σε τοπικούς αγρότες και αλιείς να πουλήσουν τα προϊόντα τους.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη προσπάθεια αυτού του βεληνεκούς και νομίζω ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να φθάσει η Βραζιλία τους 40 εκατομμύρια δικαιούχους», σχολίασε.

Έπειτα από υπουργικό συμβούλιο στη διάρκεια του σαββατοκύριακου με στόχο να αναζητηθούν τρόποι για την αποφυγή κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης, ο Πραμπόβο διέταξε την προμήθεια από κάθε παρασκευαστήριο, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ειδικού εξοπλισμού για τον έλεγχο της ποιότητας του φαγητού, αποστειρωτή τροφίμων, φίλτρο νερού και κάμερα συνδεδεμένη με την κεντρική κυβέρνηση για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Η Εθνική Υπηρεσία Διατροφής ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι από τα 9.000 παρασκευαστήρια γευμάτων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα 40 έκλεισαν επειδή δεν πληρούσαν τις υγειονομικές προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα έχει επίσης εγείρει ανησυχίες ότι δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Για την ερχόμενη χρονιά έχει προγραμματιστεί να διατεθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του, τριπλάσιος αριθμός από εκείνον που ήταν προγραμματισμένος για το 2025.

Υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του θέματος, το προεδρικό γραφείο ανακάλεσε προσωρινά τα διαπιστευτήρια μιας δημοσιογράφου η οποία κάλυπτε το προεδρικό ρεπορτάζ και το σαββατοκύριακο ρώτησε τον Πραμπόβο πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης.

