Ινδονησία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ – Εκκενώθηκαν γραφεία στην Τζακάρτα ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 4 χλμ δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Ciranjang-hilir, με εστιακό βάθος μόλις 15 χλμ.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής BMKG δεν υπάρχει περίπτωση για τσουνάμι. Εργαζόμενοι εκκένωσαν τα γραφεία τους στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία της Τζακάρτα, ενώ άλλοι ανέφεραν πως αισθάνθηκαν τα κτίρια να κουνιούνται και είδαν έπιπλα να μετακινούνται, αναφέρει Reuters.

Earthquake just now… And I'm still dizzy…. #earthquake #Jakarta pic.twitter.com/8En0iyxIwv

— Figureign – Action Figures Unboxing Channel (@Figureign1) November 21, 2022