Ινδονησία: Τραγωδία με 9 νεκρούς από κατάρρευση οικοτροφείου

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερους από 59 άτομα – στην πλειονότητά τους νεαρά αγόρια ηλικίας 12 με 18 ετών – που παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Ινδονησία: Τραγωδία με 9 νεκρούς από κατάρρευση οικοτροφείου
03 Οκτ. 2025 11:40
Pelop News

Στους εννέα έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στην Ιάβα της Ινδονησίας τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Μετά την αρχική ανακοίνωση για 5 θύματα, οι διασώστες χθες ανέσυραν από τα συντρίμμια άλλες 4 σορούς και ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 60 νεκρούς, καθώς πλέον βαρέα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει να μετακινούν τα μπάζα και τις πλάκες σκυροδέματος.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερους από 59 άτομα – στην πλειονότητά τους νεαρά αγόρια ηλικίας 12 με 18 ετών – που παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Ωστόσο,  αξιωματούχοι διευκρίνισαν χθες Πέμπτη ότι δεν εντοπίζεται πλέον «κανένα σημάδι ζωής».

Το σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, κατέρρευσε την ώρα που οι έφηβοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή σε τζαμί που στεγαζόταν σε χαμηλό όροφο του κτιρίου, ενώ οι υψηλότεροι όροφοι βρίσκονταν υπό κατασκευή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, 14 άνθρωποι νοσηλεύονται μετά τη διάσωσή τους.

Στην Ινδονησία, την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, υπάρχουν συνολικά 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία, όπου φοιτούν 7 εκατομμύρια μαθητές.

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, το κτίριο του οικοτροφείου είχε δομικά προβλήματα και δεν πληρούσε τον οικοδομικό κανονισμό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Πάτρα: Κλειστό το ΚΕΠ Μεσσάτιδας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου
13:41 Πάτρα – Άνω Πόλη: Νέο ράβε-ψήλωνε για δίκτυα
13:33 Κραυγή αγωνίας για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του – Ανακοίνωση γιατρών
13:25 Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι με 147 πιστόλια
13:17 Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Μας απασχολεί η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο
13:12 Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
13:08 Κρήτη: Νεκρός 26χρονος Βούλγαρος σε τροχαίο
12:58 Πάτρα: Παρέα ανήλικων προσπάθησαν να κλέψουν ηλικιωμένο – Τα πήρε στο κηνύγι αλλά τραυματίστηκε ΒΙΝΤΕΟ
12:48 Η Ολυμπιάδα δοκιμές στο τουρνουά που διοργανώνει
12:29 O Π. Σακελλαρόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση της Κουντουρά
12:20 Λιουμπλιάνα: Η “Ελβετία” των Βαλκανίων
12:15 Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
12:15 Ο πατρινός Καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρής, μιλάει στην «Π» για το όνειρο ζωής
12:08 Σύσκεψη ΤΕΣΟΠΠ στον Δήμο Καλαβρύτων
12:01 Τι αλλάζει στο νέο ΕΣΠΑ, τι ισχύει για τις καθυστερήσεις
11:55 Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε στη Βουλή η 4η φρεγάτα Belh@rra
11:46 Ενδειξη σεβασμού και μνήμης από τον Δήμο Καλαβρύτων
11:40 Ινδονησία: Τραγωδία με 9 νεκρούς από κατάρρευση οικοτροφείου
11:35 Πάτρα: Αγωγή 100.000 ευρώ από πρώην αντιδήμαρχο στον Ν. Νικολόπουλο – Εκδικάστηκε χθες
11:32 Πωλείται ιστορική βίλα στην Κουρούτα, δείτε την ιστορία της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ