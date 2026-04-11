Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα ακόμη και λίγο πριν από την Ανάσταση, μοιραζόμενη με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητά της αλλά και πιο προσωπικές σκέψεις. Μέσα από νέα ανάρτησή της αποκάλυψε ότι το φετινό Πάσχα θα τη βρει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσει την Ανάσταση μαζί με τον γιο της.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από τα stories της, το Μεγάλο Σάββατο θα ταξιδέψει για λίγο στην Αθήνα, προκειμένου να παραλάβει τον μικρό Πάρη και να επιστρέψουν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Στο μήνυμά της έγραψε χαρακτηριστικά ότι προσπαθεί να χαλαρώσει στο σπίτι και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, κάνοντας ένα προσωπικό «reset».

Ο μικρός Πάρης είχε περάσει τις προηγούμενες ημέρες με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα βρισκόταν στην Αράχοβα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ιωάννα Τούνη επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια εξαιρετικά φορτισμένη υπόθεση, μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης στην πολύκροτη δίκη για το revenge porn. Στις αρχές Απριλίου, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές τεσσάρων και τριών ετών αντίστοιχα, ενώ η ίδια είχε μιλήσει τότε για αίσθημα δικαίωσης και λύτρωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο όταν κινήθηκε σε βάρος της η αυτόφωρη διαδικασία μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων, επειδή δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του στα κοινωνικά δίκτυα. Το περιστατικό αυτό έδειξε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να έχει απόηχο στην προσωπική και δημόσια ζωή της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νέο της μήνυμα για «reset» μοιάζει να αποτυπώνει την προσπάθειά της να περάσει σε μια πιο ήρεμη φάση, δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό της και στον χρόνο με το παιδί της, τις ημέρες του Πάσχα.

