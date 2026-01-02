Ιωάννινα: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο στη Φιλιππιάδα

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο 16χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα νευροχειρουργών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος είχε λάβει το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του και βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όπλο εκπυρσοκρότησε, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πατέρας του ανηλίκου συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως ανέφερε ο νευροχειρουργός Δημήτρης Παχατουρίδης, κατά τη διάρκεια της επέμβασης πραγματοποιήθηκε αποσυμπίεση του εγκεφάλου, με βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς. Τόνισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την πορεία της υγείας του, καθώς απαιτείται χρόνος ώστε να υποχωρήσει το εγκεφαλικό οίδημα.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη και μακρά χειρουργική επέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης του ανηλίκου. Διευκρίνισε, επίσης, ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας διακομιδής.

