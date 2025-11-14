Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της ΕΕ σημειώνει ρεκόρ κρουσμάτων και βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα

Συνολικά 1.096 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), Tα κρούσματα προέρχονται από 14 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ έχουν αναφερθεί 95 θάνατοι.

Η πρώτη εμφάνιση περιστατικού για φέτος σημειώθηκε στις 19 Μαΐου, ενώ το τελευταίο κρούσμα έχει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου. Τα φετινά δεδομένα είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (751 κρούσματα), αλλά παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με χρονιές έντονης κυκλοφορίας του ιού όπως το 2018, το 2022 και το 2024.

Ποιες χώρες βρίσκονται στο «κόκκινο» – Η θέση της Ελλάδας

Την πιο μεγάλη επιβάρυνση εμφανίζει η Ιταλία, με 773 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 71 θανάτους (θνητότητα 9,2%). Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα την αντίστοιχη περίοδο.

Αναλυτικά τα ανθρώπινα κρούσματα έως σήμερα:

Ιταλία: 773

Ελλάδα: 95

Σερβία: 62

Γαλλία: 59

Ρουμανία: 49

Ισπανία: 31

Ουγγαρία: 13

Κροατία: 4

Αλβανία: 3

Γερμανία: 2

Βόρεια Μακεδονία: 2

Βουλγαρία: 1

Κόσοβο: 1

Τουρκία: 1

Στην Ελλάδα εντοπίστηκαν φέτος για πρώτη φορά κρούσματα σε Ηράκλειο, Λακωνία και Μεσσηνία, γεγονός που υποδηλώνει γεωγραφική διασπορά σε νέες περιοχές.

Όπως παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 85% των ασθενών χρειάστηκε νοσηλεία, ποσοστό που συμβαδίζει με τα προηγούμενα έτη, καθώς η επιτήρηση εντοπίζει κυρίως τις πιο σοβαρές μορφές της νόσου. Σε 56% των κρουσμάτων παρατηρήθηκαν νευρολογικές εκδηλώσεις (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα).

Κυκλοφορία του ιού σε ζώα – Ιδιαίτερα αυξημένη στην Ιταλία

Πέρα από τον άνθρωπο, το 2025 έχουν καταγραφεί:

178 εστίες σε ιπποειδή

345 εστίες σε πτηνά

Σε 9 ευρωπαϊκές χώρες αναφέρθηκαν κρούσματα σε άλογα, ενώ σε 8 χώρες εντοπίστηκαν μολυσμένα άγρια πτηνά. Η Ιταλία κατέγραψε και πάλι τους υψηλότερους αριθμούς, με τα περισσότερα θετικά πτηνά να είναι κοράκια, καρακάξες (59), τρυγόνια και ξυλοπερίστερα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βέλγιο κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία του εστίες του ιού σε άγρια πτηνά, ένδειξη ότι ο ιός επεκτείνεται πλέον και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ανέγγιχτες». Επίσης, η Ολλανδία δήλωσε για πρώτη φορά κρούσμα σε ιπποειδή.

Η γεωγραφική εξάπλωση συνεχίζεται

Συνολικά 155 ευρωπαϊκές περιφέρειες ανέφεραν ανθρώπινα κρούσματα. Αντίστοιχα, 111 περιφέρειες σε 10 χώρες ανέφεραν εστίες σε ζώα.

Σε πολλές περιοχές, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, τα περιστατικά καταγράφονται για πρώτη φορά, ένδειξη ότι η επιδημιολογία του ιού μεταβάλλεται διαρκώς – πιθανόν λόγω:

της κλιματικής αλλαγής

της αύξησης των πληθυσμών κουνουπιών

αλλαγών στους πληθυσμούς άγριων πτηνών

εντατικοποίησης της επιτήρησης από τις υγειονομικές αρχές

Το τέλος της εποχής μετάδοσης πλησιάζει

Με βάση τα δεδομένα, η κυκλοφορία του ιού μειώνεται σταθερά, καθώς οι κλιματικές συνθήκες του φθινοπώρου και του χειμώνα δεν ευνοούν τη δραστηριότητα των κουνουπιών. Οι ειδικοί του ECDC εκτιμούν ότι μόνο μεμονωμένα περιστατικά αναμένεται να καταγραφούν τις επόμενες εβδομάδες.

