Ιουλία Καλλιμάνη: Έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα ακόμα αμήχανο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, δύο μήνες μετά τη χυδαία μαντινάδα που δέχτηκε, ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια ερμήνευε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, ενώ ένας πελάτης του νυχτερινού κέντρου εκτόξευε συνεχώς λουλούδια προς το μέρος της. Αυτό που την εκνεύρισε ωστόσο ήταν το γεγονός ότι τα λουλούδια συνοδεύτηκαν από ποσότητα νερού.

Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, η Ιούλια Καλλιμάνη πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα και του ζήτησε εξηγήσεις για την αγενή συμπεριφορά του, ενώ φεύγοντας έβρισε μη δίνοντας συνέχεια στο περιστατικό και συνεχίζοντας την ερμηνεία της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκομένους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο:

