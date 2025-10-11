ΗΠΑ: 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για την εκεχειρία – Κανένας στη Γάζα, λέει ο Κούπερ

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή, Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε επίσκεψή του στη Γάζα για συνομιλίες σχετικά με τη «σταθεροποίηση» της περιοχής, διευκρινίζοντας ότι δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός του θύλακα. Παράλληλα, 200 Αμερικανοί στρατιώτες αναμένεται να σταλούν στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

11 Οκτ. 2025 18:24
Pelop News

Ο Μπραντ Κούπερ, νέος επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι μετέβη στη Γάζα προκειμένου να συζητήσει για τη δημιουργία ενός πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου, το οποίο θα έχει ως στόχο τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Αμερικανός στρατηγός ανέφερε πως το κέντρο αυτό θα λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Centcom, διευκρινίζοντας ότι «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση και τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «κανένα αμερικανικό στράτευμα δεν θα αναπτυχθεί στη Γάζα», επιχειρώντας να βάλει τέλος στις εικασίες περί άμεσης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ εντός του παλαιστινιακού εδάφους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Οι ένστολοι γιοι και κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας τις οδηγίες του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε ο Κούπερ στο Χ.

Ο στρατηγός, που ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο, τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη διπλωματικο-στρατιωτική προσπάθεια με στόχο την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, ενώ επανέλαβε ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί χωρίς φυσική παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Κούπερ έρχεται την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, υπό τη συμπροεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
