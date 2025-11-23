ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…

Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά...
23 Νοέ. 2025 17:25
Pelop News

Σε δέκα χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα στο Μιζούρι των ΗΠΑ, αφού ομολόγησε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθητές γυμνασίου, ενώ επίσης τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Η 30χρονη Καρίσα Τζέιν Σμιθ, από το Dixon του Μιζούρι των ΗΠΑ, είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση όπου κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου και εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών ανηλίκων, σύμφωνα με την εφημερίδα Kansas City Star.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώην δασκάλα, η οποία εργαζόταν σε πολλά σχολεία της περιοχής, φαίνεται ότι πλήρωνε μαθητές είτε με μετρητά είτε μέσω CashApp σε αντάλλαγμα σεξουαλικών πράξεων, ενώ τους έδινε επίσης αλκοόλ και μαριχουάνα.

Για παράδειγμα σε ένα περιστατικό, ένας μαθητής της φέρεται να πρότεινε σε έναν συμμαθητή του να τον πάει στο σπίτι της, ρωτώντας τον «αν ήθελε να κάνει κάποια δουλειά και να βγάλει χρήματα», εκεί η γυναίκα τον κακοποίησε.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου περιγράφουν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, ενώ οι αρχές κατήγγειλαν ότι η γυναίκα προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της, προειδοποιώντας επανειλημμένα τα θύματα να μην μιλήσουν ή καταστρέφοντας στοιχεία που υπήρχαν.

Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε ελαφρύτερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μίας για θέματα ασφάλειας παιδιού.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ