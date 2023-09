ΗΠΑ: Αρμένιοι πλάκωσαν στο ξύλο Τούρκους διπλωμάτες στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Ανάστατοι είναι οι Αρμένιοι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις ΗΠΑ, μετά τα τελευταία γεγονότα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες Αρμένιοι να εγκαταλείψουν την περιοχή και να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς.

Ωστόσο, τα πράγματα πήρα μια διαφορετική τροπή στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νότια Καλιφόρνια όταν Αρμένιοι επιτέθηκαν σε Τούρκους διπλωμάτες, καθώς η σχέση Αρμενίας και Τουρκίας δυναμιτίστηκε και πάλι μετά τη στήριξη της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν για την επιχείρηση του στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Αφορμή στάθηκε ομιλία του πρέσβη της Τουρκίας στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, μία περιοχή που έχει ισχυρή παροικία Αρμενίων, οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία και διαδήλωσαν έξω από το Πανεπιστήμιο.

Μάλιστα, η συμμετοχή ήταν τέτοια που οι παρευρισκόμενοι δεν κατάφερναν να ακούσουν τι έλεγε ο πρέσβης, ενώ την ομιλία του παρακολουθούσε και ο Αζέρος Γενικός Πρόξενος στο Λος Άντζελες.

💡🇦🇲🇹🇷 Turkish diplomats and embassy staff in the #USA were attacked by Armenian protesters at the University of #California#Turkey #armenien #Armenia #Azerbaijani #LUFC pic.twitter.com/DNthFVZv73

