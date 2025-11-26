ΗΠΑ: Αστυνομική καταδίωξη… αρκούδας στο Τενεσί BINTEO

Περιπολικό κυνήγησε μαύρη αρκούδα μέσα στην πόλη προσπαθώντας να την απομακρύνει από την περιοχή.

ΗΠΑ: Αστυνομική καταδίωξη... αρκούδας στο Τενεσί BINTEO
26 Νοέ. 2025 8:43
Αστυνομικοί στο Γκάτλινμπουργκ του Τενεσί μετέτρεψαν το περιπολικό τους σε… «αρκουδο-περιπολικό», όταν κλήθηκαν να καταδιώξουν μια μαύρη αρκούδα που έκανε βόλτες μέσα στην πόλη στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Το απίστευτο βίντεο, που κατέγραψε η Τζένιφερ Χάνκοκ και έγινε αμέσως viral, δείχνει το περιπολικό να ακολουθεί με χαμηλή ταχύτητα την αρκούδα στους δρόμους, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να την οδηγήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Γκάτλινμπουργκ», σχολίασε γελώντας η Χάνκοκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο «δράστης» συνελήφθη τελικά.

Το Γκάτλινμπουργκ βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Great Smoky Mountains, το πιο πολυσύχναστο εθνικό πάρκο των ΗΠΑ και φυσικός βιότοπος για εκατοντάδες μαύρες αρκούδες. Οι συναντήσεις με αρκούδες είναι τόσο συχνές που οι ντόπιοι τις θεωρούν… καθημερινότητα.

