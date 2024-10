ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε 33χρονη μπασκετμπολίστρια που του επιτέθηκε με μαχαίρι ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα στη στολή του αστυνομικού ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την 33χφονη Σίντνεϊ Γουίλσον όταν αυτή του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Το βίντεο από ό,τι συνέβη στις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά με τον αστυνομικό να χτυπάει την πόρτα του σπιτιού της Γουίλσον στις 10:17 εκείνης της ημέρας.

TS SIDNEY WILSON a TRANSGENDERED WOMAN attacked a FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICER with a KNIFE

There’s absolutely ZERO ACCOUNTABILITY in the LGBTQ Community.

Why are TRANSGENDER PEOPLE SO VIOLENT? #SidneyWilson #Transmurder #FairFax pic.twitter.com/BxPtXv0qdW

— Sir Maejor 🇺🇸 (@SirMaejorATL) October 15, 2024