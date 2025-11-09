ΗΠΑ: Χάος στις αερομεταφορές εν μέσω shut down, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές, με πάνω από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται και περίπου 4.400 να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας FlightAware, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πτήσεων. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάγκλας στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λίμπερτι του Νιουάρκ, έναν κρίσιμο κόμβο για ταξιδιώτες που κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη.

Η κρίση, που έχει φτάσει τις 40 ημέρες, αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους στην ιστορία των ΗΠΑ. Οφείλεται σε αδιέξοδο στο Κογκρέσο, όπου Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, με κύριο σημείο τριβής τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την ασφάλιση.

Εξαιτίας της μη έγκρισης του προϋπολογισμού, πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, παραμένουν απλήρωτοι. Επιπρόσθετα, προγράμματα στήριξης για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, όπως η επισιτιστική βοήθεια, δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει μειώσει τις πτήσεις κατά 4% την τρέχουσα εβδομάδα, με εκτιμήσεις ότι η μείωση μπορεί να φτάσει το 10% έως τα μέσα Νοεμβρίου. Την Παρασκευή, σχεδόν 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ τα αεροδρόμια καταγράφουν μεγάλες ουρές, παρά τη χαμηλότερη επιβατική κίνηση για την εποχή.

Οι πολιτικές διαμάχες συνεχίζονται, με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς να επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλο για την παράλυση, κατηγορώντας την αντίπαλη πλευρά για πολιτική εκμετάλλευση της κρίσης. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πρωταρχικά υπεύθυνους για την κατάσταση.

