ΗΠΑ: Διαδηλώσεις κατά Τραμπ, περισσότεροι από 500.000 Αμερικανοί στους δρόμους!

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν στην Ουάσινγκτον, στη Φλόριντα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ για να αντιταχθούν στην «αυταρχική υπερβολή και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ».

Η MoveOn, μία από τις οργανώσεις που διαμαρτύρονται, δήλωσε ότι προγραμματίστηκαν περισσότερες από 1.000 διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και σε πολιτειακές πρωτεύουσες κατά της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.

Thousands are walking down 5th Avenue in New York City. Trump protest. pic.twitter.com/hnS76IuElg

— NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) April 5, 2025