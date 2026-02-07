ΗΠΑ: Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο

Η νέα προθεσμία ακολουθεί τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε πρόοδος, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές παραμένουν προσκολλημένες σε αμοιβαία ασύμβατες θέσεις

07 Φεβ. 2026 12:24
Pelop News

Από τις ΗΠΑ δόθηκε διορία έως τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η προθεσμία δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν οι πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις ακριβώς με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το Associated Press. Οι δηλώσεις του τέθηκαν υπό εμπάργκο έως το πρωί του Σαββάτου.

«Λένε ότι θέλουν να τα έχουν όλα ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο. Και ότι θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα στάδια», ανέφερε.

Νέος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά στο έδαφός τους, πιθανότατα στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε.

Η νέα προθεσμία ακολουθεί τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε πρόοδος, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές παραμένουν προσκολλημένες σε αμοιβαία ασύμβατες θέσεις.

Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές, Ωστόσο το Κίεβο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον όρο.

Η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οι ΗΠΑ και η Ρωσία να καταλήξουν σε συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «ξ Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή» στις συνομιλίες.

