ΗΠΑ: Δίωξη για οπλοκατοχή στον ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ύποπτος που φέρεται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, όπου του ασκήθηκε δίωξη για δύο αδικήματα σχετιζόμενα με οπλοκατοχή, μία ημέρα αφού θεάθηκε να κρύβεται σε θάμνους, οπλισμένος με ένα τυφέκιο, στο γήπεδο γκολφ του πρώην προέδρου στη Φλόριντα.

Είναι πιθανόν ότι θα του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, αλλά αυτήν η πρώτη δίωξη (για κατοχή πυροβόλου όπλου από άτομο καταδικασμένο για κακούργημα και για κατοχή πυροβόλου με σβησμένο σειριακό αριθμό) επιτρέπει στις αρχές να τον κρατήσουν προφυλακισμένο όσο θα συνεχίζεται η έρευνα. Οι δύο αυτές κατηγορίες επιφέρουν ποινές 15 και 5 ετών αντίστοιχα.

BREAKING🚨: Pic of the man in custody after the attempt on Donald Trump in West Palm Beach. This man is 58 years old. pic.twitter.com/PyNi5hqrgS

— Officer Lew (@officer_Lew) September 15, 2024