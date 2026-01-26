ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

26 Ιαν. 2026 19:56
Pelop News

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Οι Aρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

