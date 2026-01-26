ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι Aρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



