ΗΠΑ: Φοιτητής έπεσε από κολόνα και σκοτώθηκε ΒΙΝΤΕΟ

Φίλαθλος της αμερικανικής ομάδας football των Eagles, που σκαρφάλωσε σε μια κολόνα φωτισμού στη Φιλαδέλφεια για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του στον τελικό του NFC.

Ο 18χρονος Tyler Sabapathy, φοιτητής του Temple University, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν έπεσε στο έδαφος το βράδυ της Κυριακής. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, όμως τελικά κατέληξε, σύμφωνα με το ABC 6.

The Eagles fan who fell off this pole has unfortunately passed away.

Now is not the time to speculate on what caused this. https://t.co/Zn44ciHYxg

