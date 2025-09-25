ΗΠΑ, η επιστολή 20 βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, είναι παράνομο»!

Επισημαίνουν παράλληλα πως η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών

ΗΠΑ, η επιστολή 20 βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, είναι παράνομο»!
25 Σεπ. 2025 18:49
Pelop News

Στις ΗΠΑ Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, μεταξύ άλλων εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια της χώρας, ζητώντας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Μαρκ Ρούτε: Εάν είναι απαραίτητο οι χώρες-μέλη του NATO πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροσκάφη!

Οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Η ομάδα των 20 βουλευτών, συνολικά, απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, αντίστοιχα, καλώντας την κυβέρνηση να σεβαστεί τις νομικές δεσμεύσεις, προτού προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών.

Επισημαίνουν παράλληλα πως η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, όπως τα F-16 και F-35. Το ρωσικό σύστημα, αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η πώληση αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Κογκρέσο θα ήταν σαφής παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 219 βουλευτών, ενώ οι Δημοκρατικοί μετρούν 215.
ΗΠΑ, η επιστολή 20 βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, είναι παράνομο»!

ΗΠΑ, η επιστολή 20 βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, είναι παράνομο»!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ