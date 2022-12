ΗΠΑ: Ισχυρότατη χιονοθύελλα σαρώνει την χώρα – Μήνυμα σε 240 εκατομμύρια ανθρώπους

Μια πολύ σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει από σήμερα τις ΗΠΑ και ήδη έχει προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες και αποδιοργάνωση των δρομολογίων τρένων και αεροπλάνων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, σχεδόν 240 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 70% του πληθυσμού, είχε λάβει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Σε πολλές Πολιτείες οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες για τις μετακινήσεις, ωστόσο εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν βγει στους δρόμους ή σπεύδουν στα αεροδρόμια για να ταξιδέψουν ενόψει των εορτών.

Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, στην κομητεία Ίρι, εκδόθηκε απαγόρευση μετακινήσεων. «Μένουμε στο σπίτι (…) Δεν μπορώ να δω τίποτα στην άλλη πλευρά του δρόμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο, από την πόλη Χάμπουργκ, όπου ισχύει η απαγόρευση. Το θερμόμετρο έδειχνε -8 βαθμούς Κελσίου.

Η γυναίκα είπε ότι επειδή ένα αυτοκίνητο έπεσε σε μια κολόνα του ηλεκτρικού, κόπηκε το ρεύμα στην περιοχή για περίπου τέσσερις ώρες.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί ήταν χωρίς ηλεκτρικό το μεσημέρι, κυρίως στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, το Κονέκτικατ και το Τέξας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς «να ακούν τις προειδοποιήσεις» σε τοπικό επίπεδο και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι η θύελλα αυτή είναι «σοβαρή».

Συνολικά, περίπου 112 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται ότι θα ταξιδέψουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα από το σπίτι τους μεταξύ της 23ης Δεκεμβρίου και της 2ας Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινητιστών (ΑΑΑ).

Πολλές Πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως η Νέα Υόρκη, η Οκλαχόμα, το Κεντάκι, η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα.«Ο κόσμος πρέπει να μείνει στο σπίτι του, να μην αποτολμήσει να βγει στους δρόμους» είπε το πρωί στο CNN ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιρ.

«Η οικογένειά σας θέλει να σας δει στο σπίτι τα Χριστούγεννα όμως κυρίως θέλει να σας δει ζωντανούς», πρόσθεσε. Λόγω του χιονιού και των ισχυρών ανέμων «μπορεί πολύ γρήγορα να έχουμε συνθήκες χιονοθύελλας», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η Εθνοφρουρά για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Wow! Beyond dangerous driving conditions in Wyoming as a winter storm jogs across the United States. Video from Wyoming Highway Patrol Wednesday night. pic.twitter.com/mFtXJSduSa

Ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δρόμους του Κεντάκι. Στην Οκλαχόμα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στον δρόμο.

Χιονοπτώσεις αναφέρονται στις βόρειες ΗΠΑ, κυρίως στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Οι μετεωρολόγοι όμως λένε ότι το αυτό το καιρικό φαινόμενο εκτείνεται από τα σύνορα με τον Καναδά μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό στα νότια και από τα παράλια του Ειρηνικού στα βορειοδυτικά μέχρι τον Ατλαντικό στα ανατολικά.

Το χαμηλό βαρομετρικό προκαλείται από τη σύγκρουση δύο αέριων μαζών: μιας πολύ ψυχρής που προέρχεται από την Αρκτική και μιας τροπικής από τον Κόλπο του Μεξικού. Αυτό που καθιστά έκτακτες τις συνθήκες είναι ότι η ατμοσφαιρική πίεση αυτή τη φορά μειώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

#Chicago skyline and lakefront.

The wind and cold is debilitating, feels like -35 to -40 with the chill right here. Be safe and dress in many layers! ⁦@foxweather⁩ #winter #winterstorm #arcticair #foxweather pic.twitter.com/TgWJEcXC5I

— Robert Ray (@RobertRayWx) December 23, 2022