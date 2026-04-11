ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για παγωμένα κεφάλαια και Στενά του Ορμούζ πριν τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Σε μια κίνηση με ισχυρό γεωπολιτικό βάρος, οι ΗΠΑ φέρονται να άναψαν το πράσινο φως για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες προέρχονται από ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, την ώρα που ξεκινούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν οι συνομιλίες που θεωρούνται κρίσιμες για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη εμφανίζεται να αντιμετωπίζει την αμερικανική αυτή κίνηση ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον προσέρχεται με διάθεση ουσιαστικής συνεννόησης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των assets που ενδέχεται να αποδεσμευτούν.

Μια δεύτερη ιρανική πηγή υποστήριξε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ειδικά η αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια που διατηρούνται στο Κατάρ. Πρόκειται για χρήματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο και το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα στις δύο χώρες, πριν παγώσουν εκ νέου μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Τα κεφάλαια που έμειναν δεσμευμένα από το 2018

Τα συγκεκριμένα 6 δισ. δολάρια προέρχονται από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη Νότια Κορέα και είχαν μπλοκαριστεί όταν η αμερικανική πλευρά, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ το 2018, επανέφερε τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και αποχώρησε από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αργότερα, το 2023, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στο Κατάρ με τη μεσολάβηση της Ντόχα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πέντε Αμερικανών κρατουμένων στο Ιράν με πέντε Ιρανούς που κρατούνταν στις ΗΠΑ.

Τότε, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ξεκαθαρίσει ότι τα ποσά αυτά προορίζονταν αποκλειστικά για ανθρωπιστική χρήση, δηλαδή για πληρωμές προς εγκεκριμένους προμηθευτές τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και γεωργικών προϊόντων, υπό την εποπτεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά, μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η πρόσβαση στα χρήματα ανεστάλη ξανά.

Στο φόντο, οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι επαφές ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους ξεκινούν στο Ισλαμαμπάντ, με το ζήτημα των παγωμένων κεφαλαίων και της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ να θεωρούνται βασικά σημεία πίεσης και διαπραγμάτευσης. Διεθνή μέσα καταγράφουν ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη μεσολάβηση, ενώ η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, παρά τις πληροφορίες από ιρανικές πηγές, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά για συμφωνία αποδέσμευσης των ποσών. Αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να κρίνουν τελικά αν πρόκειται για ουσιαστική πρόοδο ή για ένα πρώτο, εύθραυστο σήμα αποκλιμάκωσης.

