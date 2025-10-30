ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να «παγώσουν» μέτρα στη Ναυτιλία, τι σηματοδοτεί

Μια θετική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία προκύπτει από τη συνάντηση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές συζήτησαν σε βάθος τα ζητήματα των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καταλήγοντας σε συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και των logistics.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η αναστολή για έναν χρόνο των αμερικανικών μέτρων του Section 301 — μιας σειράς ερευνών και δασμών, που είχαν επιβληθεί κατά των κινεζικών ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών και προμηθευτών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Αντίστοιχα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα παγώσει τα αντίμετρα, που είχε λάβει έναντι των αμερικανικών επιχειρήσεων στον ίδιο τομέα.

Ανακούφιση στη ναυτιλιακή αγορά και τα ναυπηγεία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη ναυτιλία LNG και το παγκόσμιο ναυπηγικό εμπόριο, καθώς η αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει ο κανονισμός USTR 301 είχε συμβάλει στη δραστική μείωση των νέων παραγγελιών πλοίων LNG το 2025 — κατά περίπου 56% σύμφωνα με τη Drewry Maritime Research.

Με την αναστολή των εμπορικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πλοιοκτητών προς τα ασιατικά ναυπηγεία, ιδιαίτερα στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, που κατέχουν πάνω από το 90% των παγκόσμιων παραγγελιών πλοίων LNG.

