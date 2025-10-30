ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να «παγώσουν» μέτρα στη Ναυτιλία, τι σηματοδοτεί

Με την αναστολή των εμπορικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πλοιοκτητών προς τα ασιατικά ναυπηγεία

ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να «παγώσουν» μέτρα στη Ναυτιλία, τι σηματοδοτεί
30 Οκτ. 2025 11:06
Pelop News

Μια θετική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία προκύπτει από τη συνάντηση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές συζήτησαν σε βάθος τα ζητήματα των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καταλήγοντας σε συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και των logistics.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η αναστολή για έναν χρόνο των αμερικανικών μέτρων του Section 301 — μιας σειράς ερευνών και δασμών, που είχαν επιβληθεί κατά των κινεζικών ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών και προμηθευτών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Αντίστοιχα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα παγώσει τα αντίμετρα, που είχε λάβει έναντι των αμερικανικών επιχειρήσεων στον ίδιο τομέα.

Ανακούφιση στη ναυτιλιακή αγορά και τα ναυπηγεία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη ναυτιλία LNG και το παγκόσμιο ναυπηγικό εμπόριο, καθώς η αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει ο κανονισμός USTR 301 είχε συμβάλει στη δραστική μείωση των νέων παραγγελιών πλοίων LNG το 2025 — κατά περίπου 56% σύμφωνα με τη Drewry Maritime Research.

Με την αναστολή των εμπορικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πλοιοκτητών προς τα ασιατικά ναυπηγεία, ιδιαίτερα στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, που κατέχουν πάνω από το 90% των παγκόσμιων παραγγελιών πλοίων LNG.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ