ΗΠΑ: Καραμπόλα 45 αυτοκινήτων λόγω χιονόπτωσης

Η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, κυρίως στα δυτικά, συνοδεύτηκε από έντονη χιονόπτωση και ολισθηρό οδόστρωμα, προκαλώντας μια τεράστια καραμπόλα 45 οχημάτων στην πολιτεία της Ιντιάνα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση της Πολιτείας, το συμβάν σημειώθηκε στον Αυτοκινητόδρομο 70, μέσα στην κομητεία Βίγκο, κοντά στην πόλη Τερ Χάουτ.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν βαριοί τραυματισμοί. Δώδεκα άτομα υπέστησαν ελαφρές κακώσεις και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για προληπτικές εξετάσεις και φροντίδα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WTHI.

Εικόνες από κάμερα κυκλοφορίας του υπουργείου Μεταφορών της Ιντιάνα κατέγραψαν δεκάδες οχήματα – μεταξύ αυτών και πολλά φορτηγά – σκορπισμένα και ακινητοποιημένα σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, με αρκετά να έχουν βγει εκτός πορείας. Λόγω της σύγκρουσης, το Σάββατο (29/11) ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες. Πληρώματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και εργάστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να συνδράμουν τους οδηγούς, όπως μετέδωσε το WTHI.

A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να οδηγούν με εξαιρετική προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες συνέχιζαν να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

Η κομητεία Βίγκο – μαζί με μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ιντιάνα – βρισκόταν σε καθεστώς χειμερινής επιφυλακής, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προέβλεπε χιονόστρωση από 2,5 έως και 10 εκατοστά.

Όπως ανέφερε το WTHR, μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν πάνω από 130 τροχαία σε ολόκληρη την κεντρική Ιντιάνα, εκ των οποίων τα 18 με τραυματισμούς. Η αστυνομία απέδωσε τον μεγάλο αριθμό ατυχημάτων στον παγωμένο και χιονισμένο δρόμο, αλλά και στη μειωμένη ορατότητα.

