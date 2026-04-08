ΗΠΑ: Καθηγήτριες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του ίδιου μαθητή!

Η 27χρονη του έδινε λεφτά, η 47χρονη του έστελνε γυμνά βίντεο. H Χέιλι Μπεκ γνώριζε τη σχέση του μαθητή με την Άντζελα Μπουρλάκα και παραπονιόταν γι’ αυτή

08 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Στις ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση του ίδιου μαθητή σε λύκειο στην Αριζόνα κατηγορούνται δύο καθηγήτριες.

Η 27χρονη Χέιλι Μπεκ, η οποία είναι αδερφή του πρωταγωνιστή του του “Baywatch”, Νόα Μπεκ, απολύθηκε μετά τις κατηγορίες ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον μαθητή τον οποίο φέρεται να πλήρωνε σε μια κίνηση που ίδια εμφανίζεται να παραδέχτηκε σε κάτι που «του φάνηκε σαν πορνεία».

Η 47χρονη Άντζελα Μπουρλάκα παραιτήθηκε επίσης από την εργασία της, μετά από 25 χρόνια, αφού φέρεται να έστειλε στο ίδιο αγόρι ένα βίντεο όπου έλεγε το όνομά του γυμνή, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Η Μπεκ, η οποία έχει χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok, φάνηκε να γνωρίζει την άλλη καθηγήτρια — κάποτε φέρεται να έγραψε στο αγόρι ότι «δεν της άρεσε να τη συγκρίνουν με την κυρία Β» επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη.

Οι φήμες για τις δύο καθηγήτριες κυκλοφορούσαν στις αίθουσες του Λυκείου Centennial για μήνες πριν και οι δύο καθηγητές τεθούν σε άδεια τον Αύγουστο.

Πρώτα εντοπίστηκε το βίντεο της Μπουρλάκα από τη γιαγιά του μαθητή που ενημέρωσε τις αρχές τον περασμένο Ιούλιο. Ακολούθησαν λίγο αργότερα οι ισχυρισμοί ότι η Μπεκ, η οποία προσλήφθηκε το 2020, είχε σεξουαλικές επαφές με τον ίδιο μαθητή.

Η μητέρα του μαθητή παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι γνώριζε ότι ο γιος της «είχε σεξουαλικές επαφές με μια καθηγήτρια ονόματι Χέιλι Μπεκ», σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η Μπεκ προσέγγισε τον έφηβο τον Δεκέμβριο του 2024 όταν ήταν καθηγήτρια ψυχολογίας του. Στη συνέχεια «φούσκωνε» τους βαθμούς του και του έδινε ειδική μεταχείριση στην τάξη, τον άφηνε να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της, του αγόραζε δώρα – συμπεριλαμβανομένων ποτών και ναρκωτικών – και του έδωσε περισσότερα από 600 δολάρια. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της «sugar momma» του, παραδεχόμενη σε ένα από τα χιλιάδες SMS που αντάλλαξε με τον μαθητή ότι η σχέση «έμοιαζε με ευθεία πορνεία».
Στην Μπεκ δεν άρεσε, επίσης, να τη συγκρίνουν με την Μπουρλάκα για την οποία φαινόταν να παραδέχεται ότι γνώριζε ότι είχε επίσης σχέση με τον μαθητή. «… Παρόλο που η κατάστασή μας δεν είναι ακόμα σωστή, τουλάχιστον είμαστε πιο κοντά στην ηλικία», έγραψε η Μπεκ στον μαθητή.

Σε χειρόγραφο σημείωμά της, τέλος, η Μπεκ φέρεται να έγραφε «γιατί αυτή η σχέση είναι εξαιρετικά λάθος. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας άλλος μαθητής (το ξέρω, τόσο λάθος) με τον οποίο θα ήθελα να κάνω όλα αυτά».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
10:13 Τρομερό περιστατικό στην Κρήτη: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
