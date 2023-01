ΗΠΑ: Μετεωρίτης έκανε τη νύχτα μέρα στην Οκλαχόμα – ΒΙΝΤΕΟ

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και συγκεκριμένα το πέρασμα ενός μικρού μετεωρίτη πάνω από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο μετεωρίτης ήταν τόσο φωτεινός που κατάφερε και φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον νυχτερινό ουρανό της Οκλαχόμα.

Το εντυπωσιακό πέρασμα του μετεωρίτη καταγράφηκε από τις κάμερες σπιτιών και προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα.

Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν έναν ηχητικό κρότο ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού ή αν ο μετεωρίτης προσγειώθηκε.

A bright meteor was spotted shooting across the sky in Oklahoma in the early hours of Friday.

