ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

23 Ιαν. 2026 22:05
Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται σήμερα για μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα σαρώσει τις ΗΠΑ, από τις Μεγάλες Πεδιάδες στα κεντρικά έως τις μητροπόλεις της ανατολικής ακτής, συνοδευόμενη από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές»: η χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας» προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) στο πιο πρόσφατο δελτίο τους, σήμερα στις 02.14 τοπική ώρα (09.14 ώρα Ελλάδας).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ.

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες στο εξωτερικό» κάτω των -18 βαθμών Κελσίου, είπε.

Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.


Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Αυτήν τη φορά, έχω μία γεννήτρια, είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από έναν χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. «Δεν πιστεύω πως θα είναι χειρότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να είναι».

Ήδη σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα από σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.


Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποίησε.

Ωστόσο, από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να διατυπώσει εκ νέου τον σκεπτικισμό του σχετικά με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

«Ένα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ
23 Ιαν. 2026 22:05
