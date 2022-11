ΗΠΑ: Σοκ με αυτοκίνητο που παρέσυρε 25 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς – Τι συνέβη ΒΙΝΤΕΟ

Στους 25 ανέρχεται ο αριθμός των νεοσύλλεκτων αστυνομικών που παρέσυρε και τραυμάτισε αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, την ώρα που έκαναν τζόκινγκ. Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αστυνομικών της κομητείας του Λος Άντζελες, έκανε πρωινό τρέξιμο όταν έπεσε πάνω της το SUV, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο τόπος του ατυχήματος θύμιζε «αεροπορικό δυστύχημα», είπε χαρακτηριστικά ο Άλεξ Βιγιανουέβα, σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Υπήρχαν ανθρώπινα σώματα «σκορπισμένα παντού, με διάφορα τραύματα», έβλεπε κανείς ακόμα και «διαμελισμένους» νεοσύλλεκτους. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται διασωληνωμένος, πρόσθεσε.

#California – At least 25 LASD academy recruits were injured with 5 in critical condition following a vehicle collision when driver crashed into the group around Mills Avenue and Trumball Street in #Whittier, the driver is arrested by police (📹@Rudy_morenosk8) pic.twitter.com/BQcnfH8LCN — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) November 17, 2022

Πλάνα και φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν το μαύρο SUV πάνω σε πεζοδρόμιο με το μπροστινό του τμήμα διαλυμένο. Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε πως βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όταν χτύπησε τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

A car heading the wrong way crashed into 22 #LACounty Sheriff recruits on a morning run in #Whittier. pic.twitter.com/8OLHMeEfMV — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) November 16, 2022

Ορισμένοι από τους εκπαιδευόμενους είπαν πως άκουσαν το αυτοκίνητο να επιταχύνει πριν πέσει πάνω τους, είπε ο σερίφης. Ο οδηγός, που συνελήφθη επιτόπου, επαληθεύτηκε πως δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διευκρίνισε ο κ. Βιγιανουέβα. Ωστόσο, κατά πηγές προσκείμενες στην Αστυνομία που μίλησαν στους Los Angeles Times, κατέθεσε σε αστυνομικούς πως τον είχε «πάρει ο ύπνος» στο τιμόνι. Ο 22χρονος υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.