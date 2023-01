ΗΠΑ: Στους 17 οι νεκροί από τις καταιγίδες – 11.000 σπίτια χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν από χθες Τρίτη (10/1) την Καλιφόρνια, με τις Αρχές να διατάζουν την εκκένωση αρκετών περιοχών.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των προηγούμενων δύο ημερών σε εδάφη ήδη κορεσμένα από τις αλλεπάλληλες καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, πλημμύρες, ξερίζωσαν μεγάλο αριθμό δέντρων κι έκοψαν δρόμους στη μέση.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ 34.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. «Δεν έχουμε ακόμα αφήσει πίσω τις δυσκολίες μας. Περιμένουμε ότι οι καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως τη 18η Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής έχουμε 17 επιβεβαιωμένους θανάτους. Υπογραμμίζω το τραγικό στοιχείο ότι αυτοί είναι μόνο οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι» είπε.

Rain, rain, go away. Come again some other day. #californiarain #LARain #flooding pic.twitter.com/09P1k0xKZ2

— 🦇 Misha Collins 🦇 (@mishacollins) January 10, 2023