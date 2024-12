ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο  

“Κόκκινος” συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε ένα χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin – local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP

— BNO News (@BNONews) December 16, 2024

