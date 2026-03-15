Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Νέα επίθεση στο Ιράκ, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τρία drones τα οποία πλησίαζαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Shafaq News την Κυριακή.

Τα drones κατευθύνονταν προς το Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης εντός του πρώην συγκροτήματος Camp Victory πριν εξουδετερωθούν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Το τελευταίο περιστατικό σηματοδοτεί την ένατη αναχαίτιση drones κοντά στο αεροδρόμιο αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Ιράκ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν.

