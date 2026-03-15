Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές

Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
15 Μαρ. 2026 19:55
Pelop News

Νέα επίθεση στο Ιράκ,  καθώς η αντιαεροπορική άμυνα  αναχαίτισε τρία drones τα οποία  πλησίαζαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Shafaq News την Κυριακή.

Τα drones κατευθύνονταν προς το Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης εντός του πρώην συγκροτήματος Camp Victory πριν εξουδετερωθούν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Το τελευταίο περιστατικό σηματοδοτεί την ένατη αναχαίτιση drones κοντά στο αεροδρόμιο αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Ιράκ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ