Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
09 Μαρ. 2026 20:30
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιεί, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια, όπλο με δύο γεμιστήρες και τέσσερις πυρσοί πυροτεχνημάτων-καπνογόνων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
19:36 Δείτε ποια πατρινή βολειμπολίστρια σήκωσε κούπα με τον Πανιώνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ