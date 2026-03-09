Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιεί, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια, όπλο με δύο γεμιστήρες και τέσσερις πυρσοί πυροτεχνημάτων-καπνογόνων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

