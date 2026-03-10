Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο της 36χρονης στην Ανώπολη – Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο Γάλλος οδηγός

Αναβλήθηκε για τις 27 Απριλίου 2026 η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό της 36χρονης γυναίκας στην Ανώπολη Χερσονήσου, υπόθεση που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο της 36χρονης στην Ανώπολη – Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο Γάλλος οδηγός
10 Μαρ. 2026 14:25
Pelop News

Διακόπηκε η δίκη για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 36χρονης γυναίκας στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου, όταν παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε Γάλλος υπήκοος, με το δικαστήριο να ορίζει νέα ημερομηνία εκδίκασης την 27η Απριλίου 2026.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2024

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στην περιοχή της Ανώπολης, όταν –σύμφωνα με τις πληροφορίες– η 36χρονη βρισκόταν έξω από το όχημά της.

Τότε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Γάλλος υπήκοος φέρεται να την παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Οι συγγενείς της γυναίκας κάνουν λόγο για δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε αντιληφθεί την παρουσία της και παρ’ όλα αυτά κινήθηκε με το όχημά του προς το μέρος της.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ο οδηγός φέρεται να την ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του για αρκετή ώρα πριν από το περιστατικό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στο δικαστήριο στα τέλη Απριλίου, όταν και θα συνεχιστεί η διαδικασία για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της 36χρονης.

