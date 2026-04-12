Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση – Έκαψαν φανάρια, δέντρα και κάδους ΦΩΤΟ

Την έντονη δυσφορία του για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το κακώς εννοούμενο «έθιμο» του καψίματος του Ιούδα στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περισυνακης, αναφέρει το patris.gr.

«Τα συνεργεία του Δήμου χθες Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά. Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.

Τα συνεργεία ήδη από τα ξημερώματα όπως θα δείτε προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.

Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες;», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Περισυνάκης, που σημειώνει ότι σε σχετικές φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία κι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

